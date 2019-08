PM apreende máquina de caça-níquel em bar no Miguel Badra

A Polícia Militar (PM) apreendeu uma máquina de caça-níquel, no domingo (25), em um bar, localizado no Miguel Badra, em Suzano. Contudo, não havia apostadores no local. O caso foi registrado na Delegacia Central.

Caso

Por volta das 20 horas, policiais foram chamados a Rua Auri Moreira Pereira para verificar uma denúncia de um homem armado dentro de um bar. No estabelecimento, os policiais fizeram revista nos clientes. No entanto, nenhuma arma foi encontrada.

Fundo do bar

Os policiais revistaram o fundo do bar, onde foi localizado uma máquina caça-níquel ligada, porém, sem apostador no momento. Além disso, os policiais encontraram um pedaço de folha de caderno com anotações, uma placa de memória lacrada em um saco plástico e R$ 6.

Questionada a respeito da máquina, a proprietária do bar informou que pertence a um homem, sem dar mais detalhes.