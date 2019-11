PM apreende moto adulterada em terreno baldio em Poá

A Polícia Militar (PM) apreendeu, na noite de domingo (17), uma moto adulterada em um terreno baldio, localizado no Jardim Obelisco, em Poá. Ninguém foi detido. O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba.

Caso

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta das 22h35, policiais militares receberam denúncia sobre veículo abandonado em um terreno, na Rua Stela Godói Today. No local, encontraram a motocicleta, cor vermelha, sem placas e com numeração do chassi do motor raspada.

O proprietário da moto não foi localizado.

A motocicleta foi apreendida e levada para a Delegacia de Itaquá.