PM apreende pistola e recupera arma furtada em Ferraz

A Polícia Militar apreendeu uma pistola e recuperou outra que foi furtada em uma residência neste domingo (4), no litoral. Os agentes prenderam um homem, de 56 anos, que estava dentro do carro com as armas nesta segunda-feira (5), por volta das 15h50, na Rua Estado do Espírito Santo, bairro Tanquinho, em Ferraz.

Os policiais receberam uma denúncia que havia um veículo em alta velocidade na Rua Coronel Benedito de Almeida, em Poá. O condutor foi abordado e ao vasculharem o veículo acharam duas armas e cartuchos. Ao consultarem a numeração da arma foi constatado que havia queixa de furto.

Ao ser abordado, o suspeito disse que as armas eram dele e foi adquirido em uma feira, em Guaianazes. Mas na segunda versão afirmou que as duas armas eram do seu irmão. A vítima reconheceu seu óculos com o suspeito que foi furtado no dia da ocorrência.

O homem foi preso e autuado como porte ilegal de arma. A arma e o óculos foram devolvidos à vítima.