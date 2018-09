PM baleado em confronto com bandidos respira com ajuda de aparelhos, diz boletim

O soldado da Polícia Militar, baleado em confronto com ladrões, continua internado em estado considerado “gravíssimo” na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Suzano. Ele respira com a ajuda de aparelhos e está recebendo tratamento com uso de medicamentos para controle cardíaco de circulação e pressão. As informações quanto ao estado de saúde do policial foram divulgadas nesta segunda-feira (17) pela Prefeitura.

“O paciente foi atingido na região torácica. Foi submetido encaminhado à cirurgia de emergência. No pós-operatório foi encaminhado à UTI da Santa Casa de Suzano”, disse a nota.

O PM foi baleado num confronto com ladrões, neste domingo, no cruzamento da Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66) e a Avenida Antonio Marques Figueira. Ele estava na companhia da namorada, quando criminosos tentaram interceptá-los para roubar a moto em que estavam.

O policial baleado tem 21 anos. Ele ingressou na corporação em 2015, e atuava na Capital.

A Polícia Civil divulgou que os bandidos eram de Itaquaquecetuba. Um deles foi baleado e está sob cuidados na Santa Casa. Ele não corre risco de morrer. Outro suspeito foi preso, com escoriações, após perseguição sentido Poá.