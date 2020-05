PM barra venda de drogas embaixo do Rodoanel e prende traficante no Jardim Monte Cristo

Policiais Militares (PMs) do Canil Setorial prenderam um jovem, de 18 anos, no Jardim Monte Cristo, em Suzano, durante a tarde desta sexta-feira, 22. A ação, realizada com a ajuda dos cães Mel e Zeus, resultou na apreensão de 52 porções de maconha, 10 de cocaína e R$ 78,65. Segundo a Polícia Militar, a venda ocorria sob o Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21).

Segundo a polícia, o suspeito foi encontrado na Rua da Prata. Ele tentou fugir, mas acabou sendo capturado e as drogas encontradas. Relatos dão conta de que o crime organizado têm utilizado um espaço sob o Rodoanel, para a livre comercialização de entorpecentes.

O suspeito preso foi conduzido à Delegacia Central. De acordo com a PM, o jovem irá responder em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Essa é a primeira vez em que ele foi preso. As drogas apreendidas serão analisadas e, depois, destruídas.