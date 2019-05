PM confisca grande quantidade de drogas em Itaquá; Dois são presos em flagrante

Dois homens foram presos na noite de quinta-feira (2), suspeitos de tráfico de drogas. Com os indivíduos, foram encontrados uma grande quantidade de entorpecentes, incluído cocaína, crack, ecstasy, skank e maconha. O caso aconteceu no Parque Residencial Marengo, em Itaquaquecetuba.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um dos suspeitos saiu de uma residência montado em uma motocicleta e quando avistou os policiais, empreendeu fuga sendo capturado minutos depois. Com o indivíduo foram encontrados quatro “kits” de drogas. Questionado, o suspeito informou que estava indo abastecer o ponto de venda e garantiu que na residência onde estava, havia mais drogas, dinheiro das vendas e o “gerente” do ponto, que também foi preso em flagrante.

Dentro da residência foram encontradas mais drogas, aparelhos celulares e dois cadernos com anotações das vendas. Ao total, foram aprendidos 762 invólucros de maconha, somando 3,179 gramas; 1.065 pinos de cocaína; somando 1,990 gramas; 486 pinos de crack; 38 papelotes de skank e 46 balas de ecstasy.

Ambos suspeitos foram encaminhados para o DP Central de Itaquá.