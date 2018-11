PM de folga reage a assalto e atira contra bandidos; um é morto

Um policial militar (PM) de folga reagiu a uma tentativa de assalto e a atirou contra dois bandidos, na madrugada desse sábado (24). Um dos ladrões morreu. O caso aconteceu na Rodovia Ayrton Senna (SP-70), próximo ao acesso à São Miguel Paulista.

A tentativa de assalto ocorreu por volta das 2 horas. O PM trafegava pela rodovia em sua moto quando foi abordado por dois indivíduos, também em uma moto roubada. Os ladrões tentaram abordá-lo para efetuar o roubo, foi quando o PM sacou sua arma e atirou em direção aos assaltantes.

Um dos indivíduos foi atingido com um tiro no pé, na panturrilha e no braço direito. O outro foi atingido na lateral do abdômen. Ambos eram moradores de Itaquaquecetuba.

Após os disparos, os suspeitos fugiram e foram em direção à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Caiuby, em Itaquá. A unidade de saúde informou à polícia sobre os suspeitos e que, por conta dos ferimentos graves, os dois foram transferidos para o Hospital Santa Marcelina. O indíviduo com o tiro no abdômen morreu na sala de cirurgia.

As fotos dos indivíduos foram enviadas ao PM que efetuou os disparos, que reconheceu de imediato os criminosos e a moto. A ocorrência será apresentada para a nova equipe da Delegacia de Polícia (DP) Central de Itaquaquecetuba.