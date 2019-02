PM de folga reage a assalto e atira em suspeito

Um policial militar (PM), que estava de folga, reagiu a um assalto e baleou um dos suspeitos, que faleceu em seguida, na madrugada de sábado (23) na Estrada do Mandi, no Jardim Santa Rita, em Itaquaquecetuba.

Por volta da 1h da manhã, o policial trafegava pela Estrada quando foi surpreendido por dois indivíduos, que cercaram o agente para efetuar o roubo.

Um dos suspeitos sacou uma arma de fogo para anunciar o assalto, momento em que o policial reagiu a ação e atirou contra os criminosos. O disparo atingiu um dos suspeitos, que caiu imediatamente no chão, vindo a óbito posteriormente. O outro fugiu sentido a Estrada Governador Mário Covas Junior e não foi localizado até o momento.

O PM não foi ferido e o Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado na Delegacia Central (DP) Central de Itaquaquecetuba.

De acordo com informações do B.O, o corpo do suspeito foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) . O suspeito estava sem documentos de identificação e segundo informações da DP Central, a família não procurou a unidade policial para realizar o boletim de reconhecimento.