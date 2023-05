PM de folga reage e atira em suspeito que tentou tomar arma dele, diz Polícia

Um homem foi baleado por um policial militar de folga na tarde desta segunda-feira (15) na Rua Monte Serrat, nas proximidades da Avenida Prefeito João Pires Filho, no Jardim Monte Serrat, em Santa Isabel.

Tudo aconteceu por volta das 13h30. Segundo a Polícia Civil, com base no relato do policial militar, o disparo teria acontecido após o indivíduo tentar pegar a arma do militar em um acidente de trânsito. O homem teria colidido a motocicleta em que ele estava com o carro do policial e tentado fugir em seguida.

Segundo a Polícia, após o acidente, o militar desceu do carro para ver como estava o motociclista, mas o homem tentou fugir. O policial acionou uma viatura e pegou a chave da moto. O suspeito, então, teria ido para cima do militar, que sacou a arma e se identificou. Mesmo assim, segundo o relato, o homem tentou tomar a arma. O militar, então, disparou, acertando a região da barriga do homem.

O homem foi socorrido e levado para o hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado na Delegacia de Santa Isabel.