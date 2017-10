PM de Itaquá encontra ‘carro de luxo’ que pode ter sido usado em roubo a uma empresa de valores em Araçatuba

A Polícia Militar (PM) de Itaquaquecetuba encontrou na noite de segunda-feira (16), um veículo que pode ser sido utilizado no roubo a uma empresa de valores, na madrugada do mesmo dia em Araçatuba. O Land Rover Discovery foi localizado na Estrada de São Bento, incendiado e com cápsulas de fuzil 665 - algumas ainda estavam inteiras. Segundo informações da PM de Itaquá, o carro foi encontrado por volta das 19 horas.

No assalto - que ocorreu na madrugada da última segunda-feia (16), uma quadrilha explodiu o prédio de uma empresa de valor. Os assaltantes utilizaram explosivos para abrir o cofre e, durante a fuga, atiraram no quartel da PM e colocaram fogo em veículos para impedir a saída das viaturas policiais do quartel que fica perto do local do roubo. Na ocasião, um policial civil foi morto.

O veículo localizado em Itaquá foi roubado em maio e utilizava placas de outro carro, da mesma marca e modelo. A Polícia acredita que a Land Rover encontrada em Itaquá foi utilizada no crime de Araçatuba por conta de indícios como o fácil acesso à rodovia, as cápsulas no interior do veículo e o fato do automóvel ser blindado, assim como o utilizado na ação criminosa.

Nenhum suspeito foi detido. A PM acredita que após o incêndio, os infratores fugiram.