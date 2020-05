PM de Suzano solta pássaros capturados e encontra armadilhas em mata no Sesc

Policiais Militares (PMs) de Suzano realizaram uma operação, neste domingo, 17, no Sesc, e descobriram um local usado para capturar pássaros silvestres. A área era numa região de mata. Na ocasião, foram apreendidos gaiolas, armadilhas e uma rede de nylon.

Segundo a polícia, ao menos, quatro equipes da PM foram enviadas ao local, depois de uma denúncia apontar a existência de um local usado pelo crime organizado para manter pessoas em cativeiro, além da possível prática de tráfico de drogas.

Ao chegarem no ponto indicado, os policiais flagraram indivíduos fugindo pela mata. Ninguém foi capturado. No local, os PMs acharam pássaros presos em gaiolas e armadilhas para capturada. Também foi encontrado uma rede de nylon, em que outros animais estavam enroscados.

Ainde de acordo com a PM, os animais presos na gaiola quanto nas armadilhas foram soltos ainda no local. Outros precisaram ter um cuidado especial, em razão de estarem com restos da armadilha presas ao corpo.