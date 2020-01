PM descobre casa usada por traficantes e apreende mais de dois quilos de drogas

A Polícia Militar localizou uma casa usada por traficantes para guardar entorpecentes na Rua Catumbi, na Vila Sônia, em Itaquaquecetuba, durante a manhã desta quarta-feira, 8. Durante a ação, foram apreendidos mais de 2 quilos de drogas e R$ 2,5 mil. Ninguém foi preso.

Segundo a polícia, o local foi alvo de denúncia anônima. Relatos apontavam para grande movimentação diária de pessoas. Policiais da Força Tática foram enviados à região. Na casa, que estava aberta e desabitada, foi encontrado um refrigerador desligado, o qual armazenava 1.341 pedras de crack, 614 pinos contendo cocaína, 61 porções de maconha e 48 frascos de lança perfume.

As buscas no imóvel ainda resultaram na localização de R$ 2.516. Ainda de acordo com a PM, os indícios levam a crer de que o imóvel era usado com a única finalidade de guardar entorpecentes, uma vez que um cão de grande porte foi deixado para fazer a segurança do local.

Tanto drogas e quanto dinheiro foram apreendidos, onde um registro de apreensão foi realizado na Delegacia Central.