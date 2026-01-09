Crianças são encontradas em casa utilizada para tráfico de drogas em Suzano; suspeito é preso

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (8), em uma residência utilizada como ponto de tráfico de drogas na Estrada do Areião, no Jardim Maitê, em Suzano. No imóvel, os policiais encontraram cinco crianças, com idades entre sete dias e seis anos. Mais de 800 porções de entorpecentes foram apreendidos.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após informações sobre a venda de entorpecentes no local. Por volta das 14h, três equipes montaram um cerco e se deslocaram até o endereço indicado. Durante a aproximação, os agentes ouviram uma pessoa negociar a compra de drogas, o que motivou a entrada no imóvel.

No interior da residência, dois adultos, de 19 e 40 anos, e uma adolescente de 17 anos foram encontrados em um dos cômodos, deitados em uma cama onde também havia grande quantidade de entorpecentes, dinheiro e uma recém-nascida de sete dias de vida. Em outro cômodo, os policiais localizaram outras quatro crianças.

A adolescente informou que a recém-nascida era fruto de seu relacionamento com o homem de 19 anos, que assumiu a prática do tráfico de drogas e declarou ser o responsável pela residência.

Ainda segundo a PM, o Conselho Tutelar foi acionado para adoção das medidas cabíveis, uma vez que as crianças estavam expostas diretamente aos entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos um caderno com anotações do comércio de drogas, nove celulares, 501 porções de crack, 173 porções de cocaína, 121 frascos de lança-perfume, 20 porções de maconha, todas fracionadas para venda, além de R$ 521.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial Central de Suzano. O homem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Já a adolescente e o outro adulto foram ouvidos e liberados. Os entorpecentes, dinheiro e os objetos apreendidos serão encaminhados para perícia.