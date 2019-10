PM descobre 'central de fraudes' e mais de 500 cartões do Bilhete Único são apreendidos

A Polícia Militar realizou nesta quinta-feira, 3, uma das mais importantes ações contra fraudadores de cartões do Bilhete Único. Isto porque descobriu uma espécie de 'central de fraudes', no bairro Manoel Feio, em Itaquaquecetuba. Na ofensiva, os policiais conseguiram recolher 562 passes eletrônicos de transporte, quatro notebooks, pendrives, além anotações indicando uma possível participação de funcionários da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU).

Segundo a polícia, a descoberta ocorreu após dois suspeitos serem abordados na Rua Oscar Bressane. Eles teriam tentado deixar o local, depois da chegada de policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam). Com um dos suspeitos, foi encontrado a chave do carro, um celular, R$ 40 e 40 cartões de Bilhete Único. O comparsa tinha mais 40 bilhetes, além de um celular.

A quantidade encontrada despertou ainda mais a suspeita dos policiais, que passaram a questioná-lo sobre a existência de outros tipos de dispositivos para fraude. Foi então que ambos suspeitos revelaram gerenciar a compra, venda, recarga e distribuição dos cartões na cidade. E, ainda, contaram que cada bilhete era abastecido com cerca de R$ 500 de crédito, por meio de um sistema instalado nos pen drives e notebooks.

Assim que deram a notícia sobre o gerenciamento de fraudes na cidade, os policiais voltaram a perguntar sobre como funcionava para que tivessem acesso a este sistema. A partir desse momento, a dupla contou utilizar a senha de um facilitadores, ou seja, funcionários da EMTU. Eles também revelaram o local no qual guardavam grande quantidade de cartões. Para se ter ideia, no veículo dos suspeitos, foi encontrado máquina de crédito/débito, anotações e as senhas utilizadas para as fraudes, além de 480 bilhetes.

Ambos suspeitos foram levados à delegacia, onde foram autuados em flagrante por estelionato. De acordo com a Polícia Civil, a dupla tem passagem também por estelionato.

Investigação

A Polícia Civil deve iniciar nos próximos dias uma investigação para descobrir quais funcionários permitiram o acesso, bem como quanto de prejuízo causaram aos cofres da EMTU. Novos desdobramentos do caso devem acontecer este ano.