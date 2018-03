PM detém 3 após roubar carro dos Correios e o incendiar em Itaquá

Três jovens foram detidos pela Polícia Militar (PM) após roubarem um carro dos Correios. O veículo foi incendiado numa via do Horto do Ipê, em Itaquaquecetuba. A ação foi realizada pelo 2º Pelotão da Força Tática.

A ação ocorreu nessa quinta-feira (15). O local onde a quadrilha roubou o veículo de carga dos Correios não foi citado. Segundo a polícia, à princípio, as informações davam conta de que os bandidos poderiam estar nas redondezas.

Os PMs fizeram buscas e localizaram dois suspeitos. Ambos menores de idade. Com um deles, a polícia encontrou uma arma de brinquedo. Quanto ao terceiro indivíduo, a dupla disse aos policiais que ele morava na região.

Ainda segundo a PM, o terceiro adolescente não foi encontrado. Os policiais pediram aos pais do suspeito que o levassem ao distrito policial. O pedido foi cumprido pelos responsáveis pelo menor.

Além disso, a dupla, que já havia sido detida, levou os policiais até o local onde a carga estava escondida. Todos foram reconhecidos pela vítima. O caso foi apresentado na Delegacia Central da cidade.