PM detém comparsa de ladrão morto por mãe policial durante assalto em Suzano

Atualizado às 11h03

O desfecho da reação da policial militar que matou um bandido em frente a uma escola particular, no último sábado, está longe de se encerrar. O motivo é que a Polícia Militar (PM) prendeu o indivíduo que levou o ladrão ao local do crime. Ele e a namorada foram detidos nas cidades de Poá e Itaquaquecetuba.

As filmagens divulgadas mostram um Ford Fiesta, de cor prata, passando em frente à escola segundos antes à tentativa de assalto. Em seguida, o ladrão surge com a arma na mão. Rende o vigia da instituição de ensino e o revista. Mesmo de folga, a policial militar, que participaria de uma festa em alusão ao Dia das Mães, vê uma oportunidade e reage.

O veículo que aparece nas filmagens foi localizado abandonado em Itaquaquecetuba. Por isto, os policiais notificaram a proprietária, que deu versões controversas sobre o crime. Após descoberta a farsa, a disse onde o marido morava. Policiais do 32° BPM/M foram ao local e o detiveram em casa.

De acordo com a PM, o suspeito detido admitiu ter ido ao local do crime. Também disse que, ao ouvir os disparos, fugiu. Para ocultar a participação na tentativa de roubo, ele pediu a namorada para ligar no 190, relatando que o carro teria sido furtado. No momento da prisão, ele já estava na companhia de um advogado, pois sabia sobre a detenção da esposa.

A Polícia Civil confirmou nesta terça-feira (15) que o casal foi liberado, após o término da ocorrência. Em relação à tentativa de assalto frustrada pela PM, o comparsa preso deverá ser indiciado.