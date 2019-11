PM detém em Suzano casal suspeito de furtar casas em São Paulo

A Polícia Militar (PM) deteve em Suzano, na segunda-feira (18), um casal suspeito de furtar residências em São Paulo. Nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. O carro usado por eles foi apreendido.

De acordo com a polícia, o casal desobedeceu ordem de parada na Avenida Francisco Marengo. No entanto, foram alcançados e abordados logo em seguida. No carro, estavam um casal e uma criança.

Em busca pessoal e durante vistoria veicular, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, verificado os dados junto ao Copom, constou que o veículo estava envolvido em ocorrência de furto. Em março deste ano, o casal descarregava eletroeletrônicos em Campinas. Já em julho o casal foi visto furtando uma casa em Itaquera com o carro. Segundo a polícia, câmeras de segurança flagraram a ação.

Durante a busca dos dados, um dos suspeitos, que já tinha passagem por roubo, tentou fugir. Mas foi algemado.