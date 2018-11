PM detém seis criminosos durante noite de terça-feira

Pelo menos, seis pessoas foram presas pela Polícia Militar (PM) durante a noite de terça-feira (27), em Itaquaquecetuba. As prisões ocorreram em locais distintos da cidade. Do total de presos, quatro são por praticarem roubos no município.

A série de prisões se iniciou com a apreensão de dois adolescentes. Policiais receberam informações sobre o paradeiro de um assaltante no Jardim Nápoli. Em seguida, o suspeito foi encontrado. Depois de perguntado, o jovem admitiu a participação no assalto. Disse que os itens roubados teriam sido vendidos em um site de compra e vendas. Também revelou o para esconderijo do comparsa, na Vila Japão. Ambos foram reconhecidos.

Logo em seguida, policiais patrulhavam pela Estrada do Mandi, quando suspeitaram de um Fiat Uno. Três pessoas ocupavam o veículo. Um dos indivíduos era procurado por tráfico de drogas.

A terceira ação da PM foi na Rua Monte Mor, no bairro Recanto Mônica. Um carro foi parado durante blitze. O veículo tinha sido adulterado. Além disso, os policiais descobriram uma queixa de furto. Por isto, o motorista foi levado à delegacia.

Na última ação, duas pessoas foram presas por roubo. Policiais patrulhavam pelo Marengo, após informações apontarem que bandidos teriam abandonado um carro roubado no bairro. Buscas foram intensificadas e três indivíduos foram localizados na Rua Olavo Dantas.

Durante a abordagem, nenhum item ilícito foi encontrado. O grupo foi questionado separadamente. Um deles contou que os amigos participaram do roubo, porém desconhecia onde eles teriam jogado os objetos da vítima.

Na delegacia, o dono do veículo reconheceu dois dos bandidos como autores do assalto.