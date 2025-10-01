PM e esposa são encontrados mortos em Arujá

Um policial militar e sua companheira, de 27 e 26 anos, foram encontrados mortos dentro de casa na noite desta terça-feira (30) no bairro Nova Arujá, em Arujá. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência na rua Santo Antônio. No local, encontraram as vítimas sem vida com ferimentos de arma de fogo.

A arma de fogo do homem foi apreendida e a perícia acionada.

O caso foi registrado na Delegacia de Arujá como homicídio e localização/apreensão de objeto.