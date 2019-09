PM e GCM apreendem mais de 3,4 mil maços de cigarro no Parque Buenos Aires

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM) apreenderam, na manhã desta segunda-feira (16), mais de 3.445 maços de cigarro, avaliados em R$ 10.335, em Suzano. Um suspeito foi preso. Além disso, um carro, usado para o transporte dos produtos e com a documentação atrasada, também foi apreendido.

Por volta das 9 horas, durante operação, a PM e a GCM abordaram um veículo nas proximidades do Parque Buenos Aires, localizado no distrito de Palmeiras. Em revista, encontraram maços de cigarros. O condutor do veículo não tinha habilitação e o carro estava com a documentação atrasada.

Questionado, o suspeito informou que vendia os maços de cigarro para bares da região e tinha um comércio na própria residência, localizada na Rua Tadeu Marcelo da Silva. A GCM e a PM se dirigiram até o local, onde foram encontrados sete caixas contendo 3.445 maços de cigarros falsificados, avaliados em R$ 10.335, além da quantia de R$ 3.212 relacionados a venda.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a Delegacia Central da cidade. Os produtos, o carro e o dinheiro foram apreendidos.