PM encontra plantação de maconha e prende auxiliar de veterinário em Mogi

Um homem foi preso e 21 pés de maconha foram apreendidos em uma casa neste domingo, 5, no Conjunto Bovolenta, em Mogi das Cruzes. De acordo com a Polícia Militar, a ação foi fruto de uma denúncia anônima.

Os PMs foram até à residência, depois de denúncia dar conta de que um morador estaria cultivando vários pés de maconha.

No local, os policiais viram, por cima do muro, os pés da erva no quintal. Além disso, o dono da casa revelou ter outros produtos, como óleo e extrato da cannabis guardados. Ele, ainda, mostrou o local em que armazenava esses itens.

De acordo com os policiais, o suspeito preso disse que era um estudioso, e que o intuito era o de fins medicinais.

O homem foi preso em flagrante. No total, foram apreendidos 21 pés de maconha, 1,5 quilo da droga já embalada, 12 frascos contendo um tipo de líquido podendo ser extrato da cannabis, além de outros objetos usados para o cultivo.