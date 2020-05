PM encontra revólver atrás de garrafas de bebida e prende comerciante

Um comerciante, de 67 anos, foi preso pela Polícia Militar sob suspeita de porte ilegal de arma de fogo na Rua Oliveira Martins, no Parque Piratininga, em Itaquaquecetuba, durante a noite de segunda-feira, 25.

Policiais foram até o local após denúncia anônima enviada à Base Comunitária do Piratininga. Relatos davam conta de que o comerciante escondia um revólver, e que a arma estava carregada.

No local, Os PMs encontraram a esposa do comerciante, que permitiu a entrada. O bar alvo da denúncia estava fechado. No entanto, os agentes vistoriaram e encontraram revólver calibre 38 dentro de uma sacola, em meio à garrafas de bebida alcoólica expostas no bar.

Em depoimento à PM, o comerciante confirmou que a arma lhe pertencia. No entanto, não disse para qual finalidade a usava ou usaria. A arma estava com a numeração raspada, o que deve dificultar a identificação.

O comerciante preso foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O caso foi registrado na Delegacia Centrql.