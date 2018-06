PM encontra desmanche clandestino no Rincão das Lendas, no Distrito de Palmeiras

A Polícia Militar encontrou um desmanche clandestino de carros e prendeu duas pessoas durante a manhã desta segunda-feira (25) em Suzano. Peças de carros roubados, um veículo HB20, além de ferramentas para desmontar veículos foram localizadas na ação.

O desmanche funcionava numa chácara abandonada na Rua Pardais, no bairro Rincão das Lendas. De acordo com a PM, o local foi descoberto após denúncia anônima. As informações apontavam a existência de um veículo furtado na propriedade.

Um cerco foi montado na região, já que haviam fortes indícios de que os bandidos pudessem fugir. Ao entrarem na propriedade, os policiais flagraram três pessoas desmontando um Hyundai HB20. O grupo saiu correndo. Dois deles, porém, foram capturados. O terceiro conseguiu fugir ao entrar numa área de mata. Segundo a PM, os suspeitos têm 17 e 25 anos.

Aos PMs, a dupla disse que não fazia parte do grupo que furtava os veículos. E que agiam, exclusivamente, desmontando carros que eram levados ao local. Para isto, recebiam o valor de R$ 100. Além disso, os suspeitos disseram que as peças eram recolhidas sempre no período noturno por outros integrantes da organização criminosa.

Outro desmanche

Além da ação mais recente, a polícia também encontrou um desmanche clandestino durante o fim de semana. A ação foi nesse domingo (24) na Estrada Portão do Honda, no Jardim Gardênia Azul. De acordo com a PM, três pessoas foram detidas. Na ocasião, os policiais recuperaram um carro furtado e encontraram várias peças como motor, parachoque, além de pneus.