PM frustra roubo, troca tiros com assaltante e prende estudante e apreende adolescente

Um confronto a tiros e um roubo frustrado. Este foi o resultado de uma ação da Polícia Militar (PM), no Jardim Gardênia Azul, em Suzano. De acordo com a Polícia, um casal, de 17 e 19 anos, foi detido. Um terceiro suspeito conseguiu fugir após confronto. A Polícia Civil busca informações para identificar e capturar o foragido.

A troca de tiros ocorreu neste domingo (8), na Avenida Washington Luiz. Três assaltantes tentaram roubar um Fiat Strada. O assalto foi presenciado por moradores do bairro, que avisaram a policiais militares. A PM logo chegou ao local, e viu duas pessoas sendo rendidas.

Quando a polícia se aproximou, o casal de ladrões não reagiu e logo se entregou. Mesmo assim, o comparsa deles saiu correndo. Um PM começou a persegui-lo. No caminho, o assaltante atirou cinco vezes. Houve o revire, mas o suspeito não foi atingido. Ainda segundo a Polícia, o homem conseguiu fugir ao entrar em uma esquina. Isto porque, por precaução, o policial precisou ir com cuidado para não ser alvo de novos tiros.

De volta a cena da tentativa de roubo, os policiais começaram a questionar o casal sobre a identidade do comparsa. Porém, eles apenas informaram o primeiro nome do suspeito. Com eles, a polícia não localizou nada de ilícito.

O caso foi registrado como tentativa de roubo, tentativa de homicídio, corrupção de menores e ato infracional de roubo.