PM intercepta transporte de drogas e apreende adolescente no Cidade Kemel

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido pela Polícia Militar (PM) após ser flagrado transportando drogas. O material seria levado para abastecer um dos pontos de venda de entorpecentes na região do Cidade Kemel, em Ferraz de Vasconcelos. Foram apreendidos 407 porções de maconha e 342 pinos contendo cocaína.

A ação ocorreu nesta quarta-feira (28). Os PMs encontraram o adolescente, na companhia de outro homem, na Rua Nei Mascarenhas. A chegada da polícia foi notada pela dupla, sendo que, o suspeito maior de idade pulou da garupa e caminhou no sentido oposto ao do que seguia. Em seguida, os policiais conseguiram abordá-los.

Segundo a polícia, o homem não tinha nenhum produto ilícito. As drogas foram encontradas dentro de uma sacola, que estava presa à cintura do adolescente. Quanto ao fato de estar com grande quantidade de drogas, o menor de idade admitiu que o material pertencia-o. Disse também que tinha função de realizar o transporte de drogas, sobretudo, não sabia o ponto exato que deixaria os entorpecentes.

Aos policiais, o segundo indivíduo falou que não sabia da intenção do amigo. E que somente estava pegando carona. Ambos foram levados à Delegacia. Porém, segundo a PM, o único que permaneceu detido foi o adolescente.