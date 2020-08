PM intercepta transporte de drogas e prende homem em Itaquá

Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (1), por suspeita de tráfico de drogas, no bairro Parque Residencial Marengo em Itaquaquecetuba. De acordo as primeiras informações, durante parulhamento pelo bairro, policiais encontraram o suspeito às 3h20 da madrugada na rua Alexandre Herculano, próximo a altura do número 400.

Na mochila que o homem carregava, policiais encontraram 1,8 quilo de droga e R$ 4,4 mil em dinheiro.

O homem foi preso e o caso foi encaminhado à Delegacia Central de Itaquaquecetuba onde foi registrado.