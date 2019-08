Polícia Militar localiza 70 pés de maconha e laboratório de produção em Poá

A Polícia Militar (PM) localizou cerca de 70 pés de maconha e um laboratório para cultivo da planta dentro de uma casa, no início da tarde desta terça-feira (6), na Vila Júlia, em Poá. Dois suspeitos, um homem e uma mulher, foram detidos.

De acordo com a polícia, por volta das 13h30, receberam denúncia anônima sobre uma casa, localizada na Rua Santos Dumont, que servia para cultivo de maconha. Ao chegarem no local, policiais avistaram uma mulher saindo da residência. A suspeita foi abordada. Em seguida a polícia foi recebida por um homem, que se disse responsável pela casa. Ele liberou a entrada dos policiais, que já de fora do imóvel sentiram forte odor de maconha.

Dentro da casa, foram encontrados aproximadamente 70 pés de maconha em diferentes cômodos. Além disso, no sub-solo havia um laboratório para cultivo da planta, e também com sistema sofisticado de produção. Segundo um dos policiais que atenderam a ocorrência, o local tem boa circulação de ar, luz ultravioleta, entre outros.

Para a polícia, a mulher informou que não conhecia o homem e que estava apenas de carona com ele.

Já o suspeito, que disse ser responsável pela casa, confirmou a versão da mulher e confessou o cultivo de maconha. Ele ainda explicou que comprou duas mudas de maconha pela internet há seis meses. Em seguida relatou que aprendeu sobre o cultivo e produção da planta, durante um mês, pela internet. Segundo ele, há cinco meses produz maconha e ia vender uma grama da planta por R$ 30.