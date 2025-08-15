Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 15/08/2025
Polícia

PM localiza bingo clandestino com 75 máquinas caça-níqueis em Arujá

Havia cerca de 30 pessoas no local

15 agosto 2025 - 10h36Por Da Reportagem Local
Bingo estava localizado na Estrada Santa Isabel Bingo estava localizado na Estrada Santa Isabel - (Foto: Divulgação/PM)

A polícia militar localizou um bingo clandestino na noite desta quarta-feira (12), na Estrada de Santa Isabel, em Arujá. Havia cerca de 30 pessoas no local e 75 máquinas caça-níqueis.

Segundo a PM, uma mulher foi abordada em frente a um prédio comercial. Questionada sobre o motivo de estar no local, ela apresentou respostas contraditórias. Durante a vistoria no veículo que conduzia, os agentes encontraram as chaves dos portões do estabelecimento e conseguiram entrar.  

No local, avistaram 75 máquinas caça-níqueis e cerca de 30 pessoas jogando. Também foram localizados R$ 3,1 mil, duas máquinas de cartão de crédito e comprovantes de pagamento.

Os suspeitos, dinheiro e objetos foram encaminhados ao Distrito Policial de Poá. Uma equipe permaneceu no local.