PM localiza carga de cigarros roubada e estoura desmanche clandestino em Suzano

Uma carga de cigarros e bebidas alcóolicas foi encontrada nesta terça-feira (12) numa residência, localizada na Rua Santa Teresa, na Vila Fátima, em Suzano. Segundo a Polícia Militar (PM), os indícios dão conta de que o imóvel também era usado como desmanche clandestino. Além dos cigarros e peças de carros roubados, os policiais apreenderam um revólver.

A ação aconteceu no início da tarde desta terça, na Rua Santa Clotilde. A polícia flagrou o momento que a carga de maços de cigarro e bebidas alcólica eram colocadas dentro de uma casa. Os PMs tentaram, mas, os indivíduos conseguiram fugir pelos fundos do terreno, dando acesso a uma região de mata. O número de bandidos ainda não foi especificado. Um revólver foi deixado no local.

Além da carga de cigarros e bebidas, os policiais descobriram outro carregamento de amaciante. Também havia peças de três carros, sendo um de luxo, que haviam sido roubados. A hipótese da polícia é que a casa tinha duas finalidades: a primeira para armazenar cargas roubadas e a segunda como um desmanche clandestino.

Segundo a polícia, o local está sendo preservado. Isto para que peritos dêem início aos trâmites para confirmar se, de fato, as peças pertençam a apenas um carro específico, ou são de vários veículos que foram desmontados.