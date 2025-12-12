PM localiza 'casa bomba' com mais de 5,2 mil porções de drogas em Itaquá

A Polícia Militar encontrou uma “casa bomba” com mais de 5,2 mil porções de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína, em Itaquaquecetuba. Nenhum suspeito foi localizado.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a polícia militar foi acionada para uma ocorrência de sequestro e cárcere privado. Na denúncia, foi informado que a vítima estava trancada em um bar na rua Mario de Andrade.

No local, os agentes não encontraram a vítima ou suspeito, mas localizaram uma grande quantidade de entorpecentes prontos para venda.

Ao todo, foram apreendidas 2.270 porções de crack, 1.474 de cocaína e 1.469 de maconha.

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba como apreensão de entorpecentes.