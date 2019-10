PM prende bandido de se passar como passageiro e roubar motorista de transporte coletivo com metralhadora falsa

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta segunda-feira (21), um suspeito de roubar um ônibus de transporte coletivo particular em Itaquaquecetuba. O bandido se passou como passageiro e roubou R$ 352 de motorista após o ameaçar com uma metralhadora falsa. O caso está sendo registrado na Delegacia Central da cidade.

De acordo com policiais que atenderam o caso, por volta das 8h30, o suspeito embarcou no ônibus na Estrada Alberto Rinoto, altura do 473, localizado na Vila Japão. Em seguida o criminoso tirou a arma falsa de uma bolsa e roubou o motorista.

Policiais realizavam patrulha pelas proximidades, quando um motorista pediu ajuda. Ele passou as características do bandido, que após descer do ônibus atravessou uma linha férrea. O suspeito foi detido na Rua São Roque.

Segundo a polícia, o suspeito já responde por outro roubo.

A metralhadora falsa foi apreendida pela polícia e o dinheiro foi devolvido ao motorista.