PM prende dois, captura procurado da Justiça e fiscaliza mais de 140 veículos em Suzano, Poá e Ferraz

Duas pessoas foram presas e um foragido da Justiça capturado durante a ‘Operação Força Matricial’, desencadeada pelo 32º Batalhão, responsável pelo policiamento em Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos. O balanço da ação foi divulgado nesta quarta-feira, 4.

A operação desencadeada nesta terça-feira, 3, pelo comando do 32º Batalhão envolveu todos os grupamentos especiais, como Canil Setorial, Força Tática, além das viaturas de Rádio Patrulha, Rural, Rocam (Ronda Ostensiva com o Apoio de Motocicletas) Bases Comunitárias, entre outros.

Policiais foram à diferentes regiões dos três municípios, com o objetivo de combater crimes, especialmente envolvendo motivação econômica, como latrocínio - roubo seguido de morte, roubos de carga, veículos, entre outros. Na ocasião, pontos de bloqueio e blitzes foram montadas em locais estratégicos, de acordo com estudos do Setor de Inteligência da PM.

No total, 265 pessoas foram averiguadas. Os PMs também fiscalizaram 147 veículos, sendo 121 motos e 26 carros, e elaborou três multas a motoristas infratores.

Segundo a polícia, um carro com queixa de crime foi recuperado durante a operação. Em relação às prisões, um foi por furto e o outro por roubo, além do foragido da Justiça.