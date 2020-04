PM prende dois na Caxangá, em Suzano, e apreende 11 quilos em drogas

Dois homens foram presos pela Polícia Militar e cerca de 11,2 quilos de drogas apreendidas, na Rua Miguel do Nascimento, no bairro Caxangá, em Suzano, durante esta quinta-feira, 23.



De acordo com informações iniciais da PM, policiais do Canil Setorial realizaram uma operação no local para combater a venda de drogas.



Com a ajuda do cão Fuzil, os policiais localizaram seis tijolos de maconha, 2.124 porções da mesma droga, 651 porções de cocaína, 363 de crack, 83 frascos de lança perfume, além de 67 comprimidos de ecstasy, 38 de LSD e uma quantia em R$ 959,20. Também foram apreendidas anotações com a movimentação da venda das drogas e um celular.

Ainda segundo a polícia, o caso será registrado na Delegacia Central. Não há informações se os presos têm passagens na Justiça.