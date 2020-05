PM prende dois por roubo a motorista de aplicativo

A Polícia Militar prendeu dois homens, de 20 anos, por roubo a um motorista de aplicativo, na quinta-feira à noite, 7, em Itaquaquecetuba. A ação foi realizada na Rua Barra do Una, no Residencial Palmas de Itaquá.

Policiais da Força Tática procuravam pelo carro de um motorista de aplicativo, quando encontraram-o próximo a dois homens. Ao chegarem mais próximo, os policiais observaram que os indivíduos tentaram deixar o local de modo apressado, o que despertou ainda mais as suspeitas.

As características dos homens batiam com a dos três responsáveis por solicitarem uma corrida, por meio de um aplicativo, para abordar e roubar dinheiro, pertences e o carro de um profissional do segmento.



Após entrar em contradição por diversas vezes, a dupla acabou revelando a participação no assalto.

Segundo a PM, os homens foram levados à Delegacia. A vítima foi avisada sobre a prisão e reconheceu ambos como sendo os autores do assalto.