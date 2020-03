PM prende dois por tráfico e apreende 880 maços de cigarro falso no Maria Helena

Dois homens, de 21 e 26 anos, foram presos por suspeita de participar da venda e gerenciamento do tráfico de drogas no Parque Maria Helena, em Suzano, durante a manhã desta quarta-feira, 11. Com eles, foram encontradas 29 porções de crack, oito de cocaína, R$ 55, além de um celular.

A dupla foi encontrada próximo a uma comunidade, localizada na Avenida Albert Fink. Segundo a polícia, os homens estavam manuseando e vendendo entorpecentes, respectivamente. Um deles tem passagem na Justiça por roubo.

No caminho ao 2° Distrito Policial (DP) do Boa Vista, que atende a região Norte suzanense, os policiais realizaram outra ação. Desta vez, o resultado foi a apreensão de caixas de cigarro falso. No total, foram apreendidos 880 maços.

Segundo a polícia, os indivíduos que transportavam os cigarros falsos conseguiram fugir correndo. Os casos foram registrados de forma isolada. Um por tráfico de drogas e outro por apreensão de objeto.