PM prende dois por tráfico e localiza mais de 1,8 mil porções de drogas no Jardim Varan

Uma ação da Polícia Militar contra o narcotráfico resultou na prisão de dois homens, de 20 e 27 anos, na Rua Manoel Virgílio de Jesus, no Jardim Varan, em Suzano, durante esta quinta-feira, 9. Ao todo, 1.845 porções de entorpecentes, entre crack, cocaína, maconha e lança perfume, além de anotações com a contabilidade do crime organizado, foram apreendidos.

O alvo dos policiais foi uma casa localizada a cerca de 500 metros da Escola Estadual Yolanda Bassi. Denúncia apontou a movimentação suspeita no imóvel. O relato motivou policiais a prepararem uma operação surpresa, com o foco em descobrir se tal localidade era usada pelo crime organizado.

Policiais, da 4ª Cia, do 32º Batalhão, foram até o local e encontraram a porta aberta. Duas pessoas foram encontradas em um dos cômodos da casa, que não tinha nenhum móvel. Além disso, foi encontrado uma sacola grande contendo porções diversas de drogas, bem como anotações do narcotráfico.

Levantamento da PM dá conta de que haviam 1.427 porções de cocaína, 208 de maconha, 169 de crack e 41 frascos de lança perfume. Também foram encontradas anotações diversas, inclusive com formato de uma contabilidade casual, como planilha etc.

De acordo com os policiais, ao analisar o número de drogas recolhidas, é possível calcular que o prejuízo causado hoje ao crime organizado foi de cerca de R$ 21 mil.

Ambos presos têm passagens na Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Até o fechamento desta reportagem, o caso estava em andamento no 2° Distrito Policial (DP) do Boa Vista. A Polícia Civil vai analisar a contabilidade recolhida, para preparar novas ofensivas contra o crime organizado.