PM prende dois suspeitos por roubo a moto e por porte ilegal de arma

A Polícia Militar (PM) prendeu, no início da tarde desta terça-feira (27), dois suspeitos por roubo e por porte ilegal de arma no Jardim Santa Inês, em Suzano. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38, com uma munição deflagrada e duas picotadas, além de uma moto roubada. O caso está sendo registrado, neste momento, no 2º Distrito Policial (2º DP).

Caso

De acordo com os policiais que atenderam o caso, por volta das 13h25, receberam informação de que dois suspeitos estariam tentando roubar carros e pedestres na Rua Guilherme Garijo, próximo a uma rotatória. No local, encontraram os suspeitos, que ao perceberam a presença dos policiais tentaram fugir. No entanto, os PMs conseguiram deter os dois. Um deles estava na moto roubada e outro estava a pé e com a arma.

Questionados sobre os fatos, os suspeitos confessaram que estavam no local para roubar carros e pedestres. Um dos suspeitos tem antecedente criminal por roubo e o outro já foi apreendido, quando era menor, também pelo mesmo crime.