PM prende dupla suspeita de roubar moto e celulares em Poá

Policiais do Trigésimo Segundo Batalhão detiveram uma dupla em Ferraz suspeita de roubar uma moto e celulares em Poá na última segunda-feira (16).

Segundo a PM, por volta das 18 horas um chamado informou que dois infratores, a bordo de uma motocicleta CB 300 roubaram um motociclista que passava pela Avenida Prefeito Jorge Francisco Correa Allen, em Poá.

Segundo a denúncia, os infratores fugiram sentido Ferraz. As equipes concentraram as buscas e, na Avenida Lourenço Paganucci, uma equipe de Força Tática deparou com um indivíduo com as características informadas saindo de um buraco do muro da estação carregando um capacete e uma jaqueta de motociclista.

A PM então realizou a abordagem, e o homem assumiu a autoria do roubo da moto CG Cargo, e indicou o local onde havia abandonado devido ao bloqueio do alarme.

Uma equipe das Rondas Ostensivas fez contato com a vítima e descobriu que a dupla havia roubado os celulares de outras vítimas.

Um dos aparelhos indicava sinal nas proximidades da Rua Tocantins e a partir disso encontraram o segundo suspeito envolvido.

O homem foi abordado e os policiais ligaram para o número do aparelho de telefone que tocou à uma distância de menos de um metro dele. O aparelho estava dentro de uma sacola junto com mais dois aparelhos, roubados momentos antes pela dupla.

Ao todo, os policiais recuperaram quatro aparelhos de telefone celular e uma motocicleta, já a utilizada nos crimes não foi localizada.

Os suspeitos permaneceram presos depois de serem autuados por roubo.