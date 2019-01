PM prende estelionatário com cartões e extratos totalizando cerca de R$ 275 mil

Ao menos, 20 cartões bancários, 15 cartas com dados pessoais e extratos totalizando cerca de R$ 275 mil. O material foi apreendido com um estelionatário, nesta segunda-feira (14), no Jardim Freire, em Ferraz de Vasconcelos. Com a prisão do suspeito e a apreensão dos objetos, a polícia crê ter descoberto um grande grupo de golpistas, que agem na região, principalmente na falsificação e/ou fraude utilizando cartões bancários.

A descoberta foi por acaso. Denúncia sobre briga de casal levou policiais militares (PMs) a um imóvel, localizado na Rua Vicente Custódio. Na ocasião, os policiais foram recebidos por uma mulher. Ela reforçou ter sido agredido pelo companheiro e revelou a vida oculta do companheiro: os golpes.

Segundo a mulher, o esposo faz parte de um grupo de estelionatários da cidade. Disse ainda que eles sempre se reúnem em um comérco da cidade, quando repartem o valor do dinheiro subtraído das vítimas. Com as acusações, o suspeito foi indagado e confirmou o crime.

Mas, na versão do homem, ele recebia dinheiro para guardar cartões e os dados das vítimas. Com ele, foi encontrado vários cartões, além de extratos com valores diversos, que totalizando aproximadamente R$ 275 mil.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi preso em flagrante por estelionato e violência doméstica. Agora, o caso segue sob investigação. Isto porque a intenção é a de descobrir quem são os demais integrantes desse grupo de golpistas.