PM prende homem acusado de roubar celular com simulacro de arma de fogo em Ferraz

Um homem, 27, foi preso acusado de roubar dois estudantes usando um simulacro de arma de fogo, na noite da última terça-feira (07), em Ferraz de Vasconcelos. A arma usada nos crimes foi apreendida, os aparelhos de telefones das vítimas não foram localizados.

Policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, receberam informações, por volta das 22 horas, de que dois indivíduos estariam praticando roubo contra pedestres na rua Aprígio no bairro Tanquinho.

A equipe se deslocou ao endereço e visualizou os dois suspeitos que ao notarem a aproximação da viatura correram. Um deles, que foi alcançado, abordado e detido, arremessou uma sacola com o simulacro de arma de fogo usada nos crimes.

As vítimas, dois estudantes de 18 e 19 anos, disseram aos policiais que voltavam da escola quando o suspeito que foi detido e o outro homem, que conseguiu fugir, os abordaram usando a arma encontrada pelos policiais e levaram seus aparelhos de telefones celulares.

A ocorrência foi registrada no distrito policial de Ferraz. O suspeito se apresentou usando o nome de um familiar, no entanto, com os dados cruzados com as ferramentas de identificação foi comprovado a farsa. A tentativa de se identificar usando nome de terceiros levou o preso a ser autuado por uso de identidade falsa, além do indiciamento por roubo consumado, que resultou na prisão em flagrante.