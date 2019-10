PM prende homem com carro furtado após perseguição no Miguel Badra

Uma perseguição por ruas do Miguel Badra a um carro terminou na prisão de um homem na quarta-feira, 30, na Rua Edmilson Rodrigues Marcelino, em Suzano. Segundo a Polícia Militar, o veículo utilizado pelo suspeito tinha queixa de furto.

Policiais, do 3º Pelotão, da 4ª Cia, do 32º Batalhão, patrulhavam pelo bairro, quando suspeitaram do motorista de um carro na Rua Mario Bochetti. Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito acelerou, dando início à perseguição.

A fuga não se estendeu por muito tempo e o carro foi interceptado. Durante a abordagem, o homem não tinha nenhum item ilícito. No entanto, os policiais verificaram e descobriram, por meio da numeração do motor, que o veículo tinha sido furtado.

O caso foi registrado no 2° Distrito Policial (DP) do Boa Vista. O homem foi preso por receptação.