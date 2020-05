PM prende homem por receptação no Distrito de Palmeiras e recupera carro furtado em 2016 Além do motorista preso, outros dois homens estavam no carro

Por Marcus Pontes - de Suzano 20 MAI 2020 - 19h08

Carro foi apreendido e será devolvido a verdadeira proprietária Foto: Polícia Militar/Divulgacão A Polícia Militar prendeu um homem nesta quarta-feira, 20, na Avelino Mariano Pena, região do Caulim, no Distrito de Palmeiras, em Suzano. Segundo a polícia, o suspeito dirigia um carro furtado em 2016, na Capital. Policiais pararam o carro numa abordagem de rotina, para fiscalização de veículos e motoristas. Na oportunidade, três pessoas ocupavam-o. De acordo com a PM, o motorista contou usar o carro para vender ovos na região. Disse, ainda, que o comprou pela quantia de R$ 1,5 mil. A quantia dita levantou suspeitas. Os PMs, então, realizaram uma vistoria interna no carro. Foi aí que descobriram que, na realidade, o veículo tinha uma queixa por furto quatro anos atrás. Os três homens foram conduzidos ao 1º Distrito Policial (DP). Um deles tinha passagem criminal. Segundo a Polícia Civil, o homem que disse ser dono do carro foi preso em flagrante e responderá por receptação. Os demais indivíduos foram liberados.

Leia Também