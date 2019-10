PM prende jovem com carro furtado no Jardim Gardênia Azul

Um jovem, de 20 anos, foi preso sob suspeita de receptação, nessa segunda-feira, 30, na Estrada Portão do Honda, no Jardim Gardênia Azul, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito disse ter comprado o veículo de um amigo. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.

Policiais do 3º Pelotão, da 4ª Cia, do 32º Batalhão, patrulhavam pela região, quando suspeitaram do motorista de um GM Corsa. Nenhum item ilícito foi localizado. Uma pesquisa foi realizado a partir dos dados de identificação do carro.

Foi então que os policiais descobriram que o veículo tinha sido furtado dia 13 de maio, em Guarulhos. A respeito do fato, o suspeito disse não ter ciência de tal situação, inclusive que adquiriu o carro de um amigo.

Apesar da declaração, o rapaz foi preso em flagrante por receptação. O veículo foi encaminhado ao Pátio.