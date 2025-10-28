PM prende quadrilha suspeita de aplicar golpes eletrônicos em Itaquá

Quatro homens foram presos em flagrante por estelionato na noite da última sexta-feira (24), em Itaquaquecetuba. A quadrilha confessou que aplicava golpes eletrônicos.
Segundo a polícia militar, após uma denúncia anônima, uma equipe foi até a rua Barra do Sai. No local, encontraram três homens, um deles com um notebook na mão. Dentro da residência foi localizado o quarto suspeito, que estava escondido.
Na busca residencial, os policiais encontraram cerca de oito celulares, três notebooks, dois computadores, diversos chips telefônicos e um caderno com anotações. Todos os itens foram apreendidos.
Questionados, os homens confessaram estarem fazendo ligações telefônicas para aplicar golpes eletrônicos.
Os suspeitos foram conduzidos ao Distrito Policial de Itaquá, onde o caso foi registrado como estelionato.