Polícia

PM prende quadrilha suspeita de aplicar golpes eletrônicos em Itaquá

Suspeitos foram localizados após denúncia anônima

28 outubro 2025 - 11h58Por Da Reportagem Local
Objetos foram apreendidosObjetos foram apreendidos - (Foto: Divulgação/PM)

Quatro homens foram presos em flagrante por estelionato na noite da última sexta-feira (24), em Itaquaquecetuba. A quadrilha confessou que aplicava golpes eletrônicos.

Segundo a polícia militar, após uma denúncia anônima, uma equipe foi até a rua Barra do Sai. No local, encontraram três homens, um deles com um notebook na mão. Dentro da residência foi localizado o quarto suspeito, que estava escondido.

Na busca residencial, os policiais encontraram cerca de oito celulares, três notebooks, dois computadores, diversos chips telefônicos e um caderno com anotações. Todos os itens foram apreendidos.

Questionados, os homens confessaram estarem fazendo ligações telefônicas para aplicar golpes eletrônicos.

Os suspeitos foram conduzidos ao Distrito Policial de Itaquá, onde o caso foi registrado como estelionato.