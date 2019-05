PM prende quadrilha suspeita de arrastões em Itaquá

A Polícia Militar (PM) prendeu, na manhã desta terça-feira (30), uma quadrilha suspeita de praticar roubos no Parque Residencial Marengo, em Itaquaquecetuba. Entre eles foi detido um menor de idade. Os suspeitos teriam iniciado a onda de assaltos na noite de segunda-feira (29).

De acordo com um dos policiais que atendeu o caso, na manhã desta terça-feira (30), receberam denúncia de que uma quadrilha estaria praticando uma onda de assaltos na Rua Monteiro Lobato. Após patrulhamento na área, encontraram e detiveram quatro indivíduos com as características descritas pela denúncia.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. No entanto, populares afirmaram que os suspeitos haviam deixado uma moto, a qual usavam para praticar os roubos, em um matagal a cerca de três quarteirões de onde foram detidos.

Após buscas, os policiais encontraram a moto, que também era produto de roubo, na Rua Gregório de Matos.

Segundo a polícia, outro motoqueiro teria sido roubado pela quadrilha, mas ele teria encontrado a moto largada, minutos depois do assalto, em um terreno do bairro. Além disso, a polícia disse que o grupo pratica os roubos com armas falsas.