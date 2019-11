PM prende quadrilha suspeita de roubar posto de gasolina

A Polícia Militar (PM) prendeu no Miguel Badra, em Suzano, uma quadrilha suspeita de roubar um posto de gasolina, localizado no distrito de Calmon Viana, em Poá. Com eles, foram apreendidos uma pistola falsa, celulares, cheque de R$ 6,5 mil, além de outros pertences. Um dos suspeitos era procurado pela Justiça por cometer dois homicídios. O caso foi registrado no final da noite de segunda-feira (4).

Após receber informação de que quatro suspeitos haviam roubado o celular e o dinheiro de um frentista, a polícia realizou patrulhamento nas imediações. Os suspeitos foram encontrados circulando com um veículo na Avenida Miguel Badra.

Em abordagem, a polícia localizou pertences, relógio, R$ 581, um cheque no valor de R$ 6,5 mil, uma pistola falsa, quatro celulares, uma carteira de couro com três cartões, além do veículo.

Questionado sobre os fatos, os suspeitos apresentaram versões distintas. Além disso, um dos suspeitos era procurado pela Justiça por cometer dois homicídios.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia Central, onde o caso foi registrado como roubo, associação criminosa e captura de procurado.