A Polícia Militar identificou dois homens suspeitos de roubar um veículo na tarde desta sexta-feira (24), no bairro Monte Cristo, em Suzano. Um dos criminosos foi preso e o outro fugiu. A vítima não ficou ferida.

No momento do roubo, o patrulhamento da PM deparou com os suspeitos. Na tentativa de fugir, bateram o carro contra uma árvore, momento em que um deles foi identificado e o outro conseguiu fugir.

A Delegacia de Suzano continua a investigação do caso.