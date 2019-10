PM prende suspeito por tráfico de drogas que se passava como ciclista em Suzano

A Polícia Militar (PM) prendeu, na manhã desta terça-feira (22), um suspeito por tráfico de drogas no Miguel Badra, em Suzano. O traficante se passava como ciclista para o transporte dos entorpecentes. Com ele, foram apreendidos 146 porções de maconha, além de dinheiro. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) da cidade.

Por volta das 10h15, policiais militares da 4ª Companhia do 32º Batalhão realizavam bloqueio de fiscalização na Estrada do Preju- Bairro, localizada no Miguel Badra, quando um homem, de 36 anos, conduzindo uma bicicleta , retornou em sentido contrário ao avistar a equipe policial.

Os policiais notaram a ação e de imediato embarcaram na viatura para abordar o suspeito, que tentou fugir. Contudo, ele foi alcançado e abordado.

Em revista pessoal, os policiais encontraram R$ 36,00 e, ao vistoriarem a mochila que transportava nas costas, localizaram 146 porções de maconha prontas para venda e consumo.

Questionado as drogas e o dinheiro, o suspeito não informou a origem e o destino.

O suspeito permaneceu preso após ser autuado por tráfico de drogas.