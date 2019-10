PM prende suspeito por tráfico de drogas no Morro Branco

A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite de segunda-feira (29), um suspeito por tráfico de drogas no bairro Morro Branco, em Itaquaquecetuba. Com ele, foram apreendidos 66 invólucros de cocaína e R$ 60. O caso foi registrado na Delegacia Central.

Por volta das 20h30, durante patrulhamento pela Rua Bérgamo, policiais militares avistaram um suspeito parado. Após abordagem, foi localizado no bolso da calça do suspeito 16 invólucros de cocaína e R$ 60.

Em busca pelas proximidades de onde o suspeito foi preso, a polícia ainda encontrou numa lona, que cobria um veículo, um kit com mais 50 invólucros de cocaína, com as mesmas características das drogas encontradas no bolso do suspeito.

Questionado, o suspeito confessou a prática do tráfico de drogas no local e que recebia R$ 100 pela venda das drogas.