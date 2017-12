PM prende suspeitos de integrar facção criminosa com mais de R$ 120 mil em Suzano

A Força Tática de Suzano deteve duas pessoas suspeitas de integrar a maior facção criminosa do país. Esta ação foi a maior no quesito de apreensões do ano na cidade. Isto porque foi encontrado com a dupla R$ 124 mil, além de armas, drogas, celulares e relógios importados. Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos responderão por, ao menos, 6 crimes.

O desfecho da ocorrência se iniciou no sábado (16) à noite. Os policiais teriam suspeitado de duas pessoas num Fiat Uno, na Avenida João Batista Fittipaldi, na Vila Maluf. A PM revistou e encontrou R$ 1,9 mil com o motorista do veículo. À princípio, o homem teria alegado que o valor era decorrente a uma prestação de serviço. Já com o segundo suspeito nada de ilícito foi localizado.

Foi a entrega de um documento falso que a história contada pelo homem passou a ser constestada. A partir daí, os policiais verificaram cada possível detalhe diferente dentro do veículo. Assim, eles encontraram um compartimento falso no air bag. Lá, a polícia localizou R$ 88 mil e uma pistola 9 milímetros.

A polícia, ainda, teria ido até à residência do suspeito, localizada no Jardim Urupês. O imóvel armazenava mais R$ 8 mil, além de munições de calibre 38 e anotações sobre atividades do tráfico de drogas na região. Buscas também foram realizadas na casa do outro homem abordado, que também mora no mesmo bairro.

Segundo a polícia, o segundo suspeito guardava uma submetralhadora 9 milímetros, uma máquina para contar cédulas de dinheiro, correspondências contendo informações de uma facção criminosa, como ordens para cumprir determinadas atividades ilícitas em Suzano. Também foi encontrado R$ 26 mil e 40 quilos de moedas, além de 400 gramas de entorpecentes.

A dupla foi levada à Delegacia e presa em flagrante. A ocorrência se encerrou apenas no domingo (17) à tarde. Ao DS, a polícia não pôde confirmar se, de fato, os suspeitos de integrar a facção criminosa tinham funções de líderes da quadrilha na cidade.